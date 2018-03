Das Bruttoinlandsprodukt wird in diesem Jahr wohl so kräftig zulegen wie seit 2011 nicht mehr. Grund dafür sind vor allem steigende Staatsausgaben.

Trotz des drohenden Handelskonflikts mit den USA hält das Ifo-Institut an seinen Prognosen für das Wachstum der deutschen Wirtschaft fest. Das Bruttoinlandsprodukt werde in diesem Jahr mit 2,6 Prozent so kräftig zulegen wie seit 2011 nicht mehr, erklärten die Münchner Forscher am Mittwoch. 2019 soll es noch zu 2,1 Prozent reichen.

"Damit bestätigen wir die Zahlen unserer Dezember-Prognose", sagt Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. ...

