Paris - Der Ölpreis bewegte sich am Dienstag stark weiter nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht. Die Ausbuchsbewegung gewinne somit an Fahrt und führt an die Hürde bei 67,82 USD. Ausblick Mit dem Erreichen des Widerstands könnte bei Brent ein Rücksetzer anstehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...