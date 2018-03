AMSilk präsentiert funktionale, vegane Seiden-Biopolymere als kosmetischen Inhaltsstoff auf der 'in-cosmetics Global 2018' in Amsterdam DGAP-News: AMSilk GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges AMSilk präsentiert funktionale, vegane Seiden-Biopolymere als kosmetischen Inhaltsstoff auf der 'in-cosmetics Global 2018' in Amsterdam 21.03.2018 / 10:04 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG AMSilk präsentiert funktionale, vegane Seiden-Biopolymere als kosmetischen Inhaltsstoff auf der "in-cosmetics Global 2018" in Amsterdam Planegg, 21. März 2018 - Die AMSilk GmbH, weltweit erster industrieller Hersteller synthetischer Seiden-Biopolymere, stellt im dritten Jahr in Folge ihre veganen kosmetischen Inhaltsstoffe auf Seidenbasis anlässlich der in-cosmetics Global - der weltweit größten Fachmesse für Innovationen rund um Inhaltsstoffe und Technologien von Kosmetikprodukten - vor. AMSilk wird auf der Fachmesse in Amsterdam die Produktlinien Silkgel (Hydrogel) und Silkbeads präsentieren - beide Stoffe sind vegan und nachhaltig hergestellt. Die Seidenproteine verleihen innovativen Kosmetikprodukten einen wertvollen und einzigartigen Charakter. Sie fungieren bei gleichzeitiger Schutzfunktion gegen schädigende Umwelteinflüsse sowie Bakterien wie eine atmende zweite Haut und verleihen der Kosmetik zudem einen natürlichen Fixierungseffekt, durch den die Inhaltsstoffe zeitlich länger und dadurch effizienter auf Haut und Haar haften können. Die hypoallergenen und biokompatiblen AMSilk-Biopolymere zeichnen sich durch eine sehr gute Hautverträglichkeit aus und wurden von "Dermatest", Gesellschaft für allergologische Forschung mbH, mit dem Gütesiegel "sehr gut" ausgezeichnet. Silkbeads und Silkgel werden weltweit in Kosmetik- und Körperpflegeprodukten erfolgreich eingesetzt. Neben dem Eigenvertrieb, der sich vorwiegend auf große internationale Kosmetikfirmen fokussiert, vertreibt AMSilk in Kooperation mit der Schweizer Firma RAHN AG ihre Produkte in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Monaco, Großbritannien, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und Polen. Besuchen Sie die AMSilk GmbH am Stand der RAHN AG mit der Nummer 100 auf der diesjährigen in-cosmetics Global! Über AMSilk Die AMSilk GmbH mit Sitz in Planegg bei München ist der weltweit erste industrielle Hersteller synthetischer Seiden-Biopolymere. Die mit einem patentierten biotechnologischen Verfahren nachhaltig produzierten AMSilk-Hochleistungsbiopolymere besitzen die einzigartigen funktionalen Eigenschaften des natürlichen Vorbilds. Das organische Hochleistungsmaterial ist flexibel einsetzbar - sowohl als medizinischer oder technischer Werkstoff wie auch als kosmetischer Inhaltsstoff. AMSilk-Hochleistungsbiopolymere verleihen herkömmlichen Produkten wertvolle Alleinstellungsmerkmale. Sie sind unter anderem biokompatibel, atmungsaktiv und besonders robust. AMSilk-Hochleistungsbiopolymere werden in Form von Silkbeads, Silkgel (Hydrogel) oder als Biosteel(R) (Faser) vertrieben und gegenwärtig zur Beschichtung von Medizintechnik-Produkten, in der Textilindustrie sowie als Inhaltsstoff für Kosmetikprodukte eingesetzt. www.amsilk.com Über in-cosmetics Global in-cosmetics Global ist die weltweit führende Fachmesse für innovative Inhaltstoffe und Technologien im Bereich Kosmetik und bietet den Besuchern umfangreiches Know-How über hochwertige wissenschaftliche Erkenntnisse und Verbraucherwünsche. Die in-cosmetics Global ist eine hervorragende Plattform für Hersteller von kosmetischen Inhaltsstoffe (Aussteller) und Produzenten von kosmetischen Endprodukten (Besucher), um über die weltweit neuesten Trends und Innovationen zu erfahren, neue Entwicklungen auf dem Sektor der Inhaltsstoffe von Körperpflegeprodukte zu erkennen und sich mit den weltweiten Branchenprofis zu vernetzen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: AMSilk GmbH Anja Mayer Tel: +49 (0)89 57 95 393-0 E-mail: pr@amsilk.com 21.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 666649 21.03.2018

