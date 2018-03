Pankl Racing Systems ist auf die Entwicklung und Fertigung von Motor- und Antriebsstrangkomponenten für Rennwagen, Hochleistungsfahrzeuge sowie die Luftfahrtindustrie spezialisiert. Das Unternehmen eröffnete kürzlich eine moderne 36-Millionen-Euro-Produktionsstätte in Kapfenberg, Österreich, und fertigt dort unter anderem Getriebe-Baugruppen für einen bekannten Motorrad-Hersteller. Diese Produktion ist aufwändig. So durchlaufen die Bauteile aus geschmiedetem Stahl zum Beispiel mehrere Phasen maschineller Bearbeitung in automatisierten Drehbänken. Für jede dieser Phasen und für jeden Zahnradtyp werden kundenspezifische Haltevorrichtungen benötigt, die normalerweise aus Metall gefertigt werden. Das Projekt umfasste die Herstellung von Getrieben für mehrere Motorradmodelle.

Das Projektteam von Pankl fing mit der Planung des Fertigungsprozesses für die verschiedenen Teile an. Anschließend informierten die Teammitglieder sich über Zulieferer, bestellten die erforderliche Ausrüstung und begannen schließlich damit, alle Werkzeuge, Vorrichtungen und Befestigungen zu entwerfen und zu bestellen. In der Zwischenzeit erhöhte aber der Motorradhersteller sein Auftragsvolumen um ein Vielfaches. Das Unternehmen musste nun mehr als ein Dutzend verschiedener ...

