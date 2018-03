Der Kurs des Euro ist am Mittwoch gestiegen. Die Gemeinschaftswährung konnte sich damit ein Stück weit von den deutlichen Verlusten vom Vortag erholen. Am Vormittag wurde der Euro bei 1,2276 US-Dollar gehandelt. Zeitweise stieg er bis auf ein Tageshoch bei 1,2291 Dollar und lag damit einen halben Cent höher als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,2276 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel am Morgen. In der Eurozone stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm. Die Blicke richten sich auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, die am Abend auf der Agenda steht.

Am Devisenmarkt wird fest mit einer weiteren Zinserhöhung in den USA gerechnet. Kommt es so, wäre es die erste Anhebung unter dem neuen Fed-Vorsitzenden Jerome Powell, der seit Anfang Februar im Amt ist. Die Leitzinsspanne würde dann einen Viertelpunkt höher zwischen 1,50 und 1,75 Prozent liegen. "Das Ergebnis, das für heute Abend 19 Uhr ansteht, sollte ganz im Sinne von Powells Vorgängerin Janet Yellen ausfallen", kommentierten Experten des Bankhauses Metzler.

Da eine Zinserhöhung am Devisenmarkt bereits eingepreist ist, wird für den Kursverlauf des Euro entscheidend sein, wie die US-Notenbanker im Rahmen ihrer geldpolitischen Beschlüsse die weiteren Zinsschritte in diesem Jahr erwarten. Bisher haben sie insgesamt drei Zinserhöhungen in diesem Jahr in Aussicht gestellt. Am Markt wird nicht ausgeschlossen, dass die Währungshüter bei ihrer Einschätzung am Abend vier Zinsschritte avisieren könnten./jkr/jha/

