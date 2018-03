BMW rechnet trotz kräftiger Investitionen auch in diesem Jahr mit einem Rekordgewinn. Dafür sollen vor allem die neuen SUV-Modelle sorgen.

Trotz kräftig steigender Investitionen hat BMW auch für das laufende Jahr überraschend einen Gewinn vor Steuern auf dem Rekordniveau des vergangenen Jahres in Aussicht gestellt. Vorstandschef Harald Krüger sagte am Mittwoch in München: "Wir erhöhen 2018 nochmals die Schlagzahl und streben das neunte Rekordjahr in Folge an." Wichtigster ...

Den vollständigen Artikel lesen ...