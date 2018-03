Die Volatilität ist an die Finanzmärkte zurückgekehrt, nachdem es über das gesamte letzte Jahr verhältnismäßig ruhig und starke Kursschwankungen eher die Seltenheit waren. Die Volatilität mag einige Aktionäre vielleicht beunruhigen, doch eigentlich ist sie der beste Freund jedes Investors, denn Volatilität führt dazu, dass Aktien in (einigen Fällen zumindest) günstig zu haben sind.



Ich habe mir daher eine Reihe von Unternehmen angeschaut und dabei ist mir ein günstig bewertetes Unternehmen besonders aufgefallen.

Gute Prognose für das laufende Jahr

Die Münchener Rückversicherung (WKN:843002) ist einer der größten Versicherungskonzerne der Welt und erzielt regelmäßig Gewinne in Milliardenhöhe. Für das letzte Jahr konnte zwar auf ...

