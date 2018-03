flatex Morning-news DAX update

Am Mittwoch schlossen die asiatisch-pazifischen Leitindizes überwiegend mit negativen Vorzeichen. Während der Hang Seng aus Hongkong, der STI aus Singapur, der Kospi aus Seoul und die beiden chinesischen Leitindizes aus Shanghai und Shenzen mit Kursverlusten aus dem Handel gingen, konnte der australische ASX200 die Zugewinne behaupten. Die Börsen in Japan blieben feiertagsbedingt geschlossen. Die US-Futures tendierten seit der asiatischen Handelszeit uneinheitlich. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mir 12.336,76 Punkten.

Zur Charttechnik: Deutschlands Leitindex DAX beendete den Dienstag mit einem Plus von 0,74 Prozent bei 12.307,33 Punkten. Der charttechnische Blick könnte nun auf den Wochenverlauf zu richten sein. Dabei markierte der DAX beim letzten Zwischenhoch vom 16. März bei 12.454,02 Punkten die Oberseite und beim Verlaufstief vom 19. März bei 12.183,79 Punkten die Unterseite. Demnach wären die Widerstände mittels dieses Kursverlaufs bei 12.319/12.351/12.390/12.454/12.518/12.557 und 12.621 Punkten auszumachen. Die nächsten Unterstützungen hingegen kämen bei den Marken von 12.287/12.247/12.184/12.120/12.080 und 12.016 Punkten in Betracht.

