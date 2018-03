Neu-Isenburg (ots) - Nur für die Mutigsten der Mutigen! Beim neuen Doritos Roulette verstecken sich zwischen Tortilla Chips mit leckerem Nacho Cheese Geschmack einige extrem scharfe Chili Chips. Eine echte Mutprobe und ein aufregendes Snackerlebnis mit Freunden, das ab März nur für kurze Zeit im Handel erhältlich ist.



Wer in eine Tüte Doritos Roulette greift, erlebt vielleicht sein scharfes Wunder. Die meisten Chips in der Tüte haben den bekannten köstlichen Nacho Cheese Geschmack. Aber Achtung: In jeder Handvoll ist ein extrem scharfer Chili Chip! Wer nicht aufpasst, den erwischt eine feurige Geschmacksüberraschung. Zusammen mit Freunden finden Chips Fans jetzt heraus: Gehörst Du zu den Mutigen und traust dich zuzugreifen?



Raus aus der Geschmacksroutine - rein ins aufregende Chips Erlebnis!



Ob beim Netflixen oder dem Gaming-Abend mit Freunden: In zahlreichen Ländern sind Snack Fans schon im Roulette Fieber. Ab Mitte März können die Mutigen auch hierzulande am Spaß teilhaben. Zum Start von Doritos Roulette gibt es zudem aufregendes Entertainment und Infos auf der brandneuen Doritos Webseite.



Doritos richtet sich an alle Snacks Liebhaber, die den Geschmackskick suchen. Die Limited Edition Doritos Roulette wird nur für kurze Zeit erhältlich sein und kommt erstmals von Mitte März bis Mitte Mai in den Handel. Eine 120g-Tüte kostet 1,59 EUR (UVP).



Weitere Informationen zu Doritos finden Sie unter: www.doritos.de



