Greenstorm wurde in die Inc. 5000 Europe aufgenommen



Söll (ots) - Das Tiroler Unternehmen Greenstorm wächst

kontinuierlich und hat mittlerweile Standorte in Söll, München,

Luzern, Palma und Bozen. Aus der Idee, Hotels im Tausch gegen leere

Hotelzimmer E-Mobilität und Ladestationen zur Verfügung zu stellen,

wurde eine innovative E-Mobilitäts-Initiative für unterschiedlichste

Wirtschaftszweige.



Diese rasante Entwicklung wurde jetzt vom Wirtschaftsmagazin Inc.

mit dem Platz 1.170 auf der Liste »Europas 5.000 am schnellsten

wachsende private Unternehmen« aufgenommen. Greenstorm Mobility liegt

damit an 5. Stelle der insgesamt 26 österreichischen Unternehmen, die

es in die Liste schafften - ein lohnendes Ergebnis für die

Geschäftsführer Philipp Zimmermann und Richard Hirschhuber. Das

Tiroler Unternehmen ist damit in bester Gesellschaft: Under Armour,

Microsoft, Timberland, Pandora, Patagonia, Oracle, Dyson oder Moo

sind einige der bekannten Marken, die ebenfalls auf der Liste zu

finden sind.



Neben Tourismusbetrieben, die ihren Gästen dank Greenstorm

jährlich die neueste Generation an E-Bikes zur Verfügung stellen

können und weder Finanzierung noch Lagerung planen müssen,

profitieren Fahrradhändler von den gebrauchten Top-E-Bikes, die diese

ebenfalls ohne Zwischenfinanzierung oder Lagerung weiterverkaufen

können. Mittlerweile bietet Greenstorm ganze E-Mobilitäts-Konzepte

für Unternehmen an, die ihre Mitarbeiter elektrisieren wollen. Und

das ist noch längst nicht alles...



[Zur Liste der Inc. 5000 Europe]

(https://www.inc.com/inc5000eu/list/2018/?cid=land5000eu18-list-full)



