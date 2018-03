Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Hamburg (pta014/21.03.2018/10:30) - Die noch vorläufigen (ungeprüften) Zahlen im Überblick:



- Beide Tochterunternehmen mit hoher Wachstumsdynamik, Gesamtprovisionserlöse der Unternehmensgruppe steigen im Geschäftsjahr 2017 auf über 5.000 TEUR - Die erstmals zur Unternehmensgruppe gehörende Andreas Meißner Vermögensmanagement GmbH übertrifft mit einem Jahresüberschuss von 445 TEUR die Erwartung deutlich - Der Jahresüberschuss der HÖVELRAT Holding legt 2017 auf voraussichtlich 1.009 TEUR zu (Vorjahr 438 TEUR)



In der Proaktiva AG setzte das Kerngeschäft, die individuelle Vermögensverwaltung, das solide Wachstum in 2017 weiter fort. Darüber hinaus trug der Mischfonds Wachstum Global mit einem Wertzuwachs in Höhe von 7,5% und einer Steigerung des Fondsvolumens von knapp 50% nennenswert zum guten Abschneiden der Proaktiva bei. Die Andreas Meißner Vermögensmanagement GmbH übertraf ebenfalls die in sie gesetzten Erwartungen in allen Belangen.



Aufgrund der äußerst positiven operativen Entwicklung in beiden Tochtergesellschaften schlagen Vorstand und Aufsichtsrat, der für den 13. Juli terminierten Hauptversammlung, die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,20 EUR vor. Dies entspricht einer Steigerung von über 50% gegenüber Vorjahr (0,13 EUR) und setzt somit, auch im 6. Jahr infolge, die kontinuierliche Dividendenpolitik des Unternehmens fort.



Die HÖVELRAT HOLDING AG (WKN: 54 30 30) nimmt kleineren und mittlerenFinanzdienstleistungsunternehmen eine Vielzahl von Aufgaben ab und ermöglicht ihnen somit, sich mehr ihren Kunden zu widmen. Sie verfügt über ein Netzwerk von Experten aus den Bereichen Aufsichtsrecht, Rechnungswesen, Marketing, Vertrieb, Controlling und Personalvermittlung. Aktuell hält die HÖVELRAT Holding AG mit der PROAKTIVA AG und der Andreas Meißner Vermögensmanagement GmbH zwei 100% Beteiligungen. Gemeinsam betreuen beide Tochtergesellschaften über 750 Kunden mit einem Anlagevermögen von über 500 Mio. Euro.



Aussender: HÖVELRAT Holding AG Adresse: Brodschrangen 3-5, 20457 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Torben Peters Tel.: +49 40 413261-42 E-Mail: peters@hoevelrat.de Website: www.hoevelrat.de



