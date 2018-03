Der globale Chemiekonzern Oxea will bis zur zweiten Jahreshälfte 2019 in Europa jährlich 60.000 Tonnen des orthophthalatfreien Allzweck-Weichmachers Dioctylterephthalat (DOTP) herstellen. Zu diesem Zweck kooperiert Oxea mit Oxxynova, Steyerberg, einem Hersteller von Dimethylterephthalat (DMT). Das DOTP von OXEA wird in einer neuen, dedizierten modularen Produktionseinheit im Umesterungsverfahren hergestellt, welches der herkömmlichen Veresterung überlegen ist. Oxea wird das wichtige Vorprodukt 2-Ethylhexanol (2-EH) an Oxxynova liefern und das Endprodukt DOTP über seine eigenen Vertriebskanäle vermarkten. Die neue DOTP-Produktionsanlage wird am Produktionsstandort von Oxxynova in Deutschland errichtet, wobei die Engineering-Aktivitäten bereits weit fortgeschritten sind. Dioctylterephthalat ist ein phthalatfreier Weichmacher, der höchsten Umweltanforderungen genügt. Als direkter Ersatz hauptsächlich für Dioctylphthalat (DOP) und Diisononylphthalat (DINP) wird DOTP in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, z. B. in der Bauindustrie, im Automobilbereich, bei Lacken und in Bodenbelägen.

"2019 wird Oxea zum Hauptlieferanten von DOTP in Europa werden. Unser vorrangiges Ziel ist es, die Lieferzuverlässigkeit zu verbessern, um den aktuellen und zukünftigen Bedarf unserer Kunden an diesem wichtigen orthophthalatfreien Weichmacher nachhaltig zu decken. Zusammen mit Oxxynova sind wir vollständig rückwärtsintegriert: Oxea ist der größte europäische Hersteller von 2-EH und Oxxynova ist ein führender Produzent von DMT in Europa", sagte Max Grudda, Marketing Manager Plasticizers bei Oxea.

"Bei Oxxynova freuen wir uns außerordentlich, mit Oxea bei der Produktion von DOTP in Steyerberg zusammenzuarbeiten. Als Weltmarktführer in Bezug auf Stückzahlen auf dem DMT-Handelsmarkt bringen wir über 40 Jahre Herstellungserfahrung in die Kooperation mit ein. Durch die Kombination unserer neuen dedizierten, hochmodernen DOTP-Produktionseinheit mit den Ressourcen und der Vertriebserfahrung von Oxea werden wir die Versorgung mit lokal produziertem DOTP in Europa auf ein neues Niveau heben", sagte Dr. Klaus Puell, CEO von Oxxynova.

Über Oxea

Oxea ist ein weltweiter Hersteller von Oxo-Intermediaten und Oxo-Derivaten wie Alkohole, Polyole, Carbonsäuren, Spezialester und Amine. Diese werden zur Herstellung von hochwertigen Beschichtungen, Schmierstoffen, kosmetischen und pharmazeutischen Produkten, Aroma- und Duftstoffen, Druckfarben sowie Kunststoffen verwendet. Oxea beschäftigt weltweit mehr als 1.400 Mitarbeiter. Oxea ist ein Teil der Oman Oil Company S.A.O.C. (OOC), einem Unternehmen, das vollständig der Regierung von Oman gehört. Es wurde 1996 gegründet, um in den in- und ausländischen Energiesektor zu investieren. OOC ist ein wichtiger Bestandteil der Bestrebungen des Sultanats, die Wirtschaft von Oman zu diversifizieren und ausländische Investitionen zu fördern. Weitere Informationen über Oxea sind auf www.oxea-chemicals.com verfügbar.

Über Oxxynova

Oxxynova (www.oxxynova.com) produziert Dimethylterephthalat (DMT), ein Monomer, das zur Herstellung von technischem PBT, PET-Harzen, Beschichtungen, Fasern und Folien sowie DOTP und CHDM verwendet wird, die eine Vielzahl von Endanwendungen in der Automobil-, Elektro-Elektronik-, Körperpflege- und Haushaltsindustrie haben. Seit 40 Jahren beliefert Oxxynova den europäischen Markt mit geschmolzenem DMT von allerhöchster Qualität und seit kurzem durch den Bau einer hochmodernen DMT-fest Anlage die weltweiten Märkte mit DMT-fest in Flocken- und Brikettform. Darüber hinaus etablierte sich Oxxynova seit einigen Jahren als 24/7-Destillateur für große Mengen an chemischen Nebenströmen, z. B. im Bereich THF, Glykole und Methanol.

