Telenor zieht sich aus Ungarn, Bulgarien, Serbien und Montenegro zurück, Die Norweger konzentrieren sich künftig auf den skandinavischen und asiatischen Markt.

Die tschechische Investmentfirma PPF übernimmt die Mobilfunkaktivitäten der norwegischen Telenor in Mittel- und Südosteuropa. Für das Geschäft in Ungarn, Bulgarien, Serbien und Montenegro zahle die Gruppe rund 2,8 Milliarden Euro, teilte ein PPF-Sprecher am Mittwoch in Prag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...