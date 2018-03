Zürich - Die Finanzinfrastrukturbetreiberin SIX hat im vergangenen Jahr zwar mehr Umsatz erzielt, aber weniger verdient. Der Betriebsertrag kletterte um 5,8% auf 1,94 Mrd CHF. Dazu hätten vor allem die Erlöse im Börsenhandel und im Wertpapierdepotgeschäft sowie steigende Umsätze im Zahlungsverkehr beigetragen, teilte die SIX am Mittwoch in einem Communiqué mit. Dagegen schrumpften die Umsätze im Geschäft mit Finanzdaten.

Der Betriebsgewinn (EBIT) der Gruppe fiel um 8,1% auf 273,2 Mio CHF. Unter dem Strich verdiente die SIX 207,2 Mio CHF. Das sind 6,2% weniger als im Vorjahr. Grund dafür sei der Verkauf einer Liegenschaft, der im Vorjahr das Ergebnis um 26 Mio CHF nach oben getrieben hatte. Ohne den Verkauf wäre der Betriebsgewinn um 0,8% höher ausgefallen. Der Reingewinn wäre gar um 6,2% gestiegen, teilte die Börsenbetreiberin weiter mit.

Auf der anderen Seite legten die Kosten deutlich um 7,3% zu. Das sei grösstenteils mit Investitionen in neue Dienstleistungen und Akquisitionen zu begründen. So hat die SIX im vergangenen Jahr das Kartenakzeptanz- und -verarbeitungsgeschäft von Konkurrentin Aduno übernommen und damit das eigene Zahlungsverkehrgeschäft deutlich ausgebaut. Zudem erwarb die Gruppe den Frankfurter Girocard-Netzbetrieb.

Neuer Chef zufrieden

Der neue SIX-Chef Jos Dijsselhof zeigte sich im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP mit den Resultaten zufrieden: "Wir hatten ein gutes Umsatzwachstum und die Kosten unter Kontrolle. Über alles gesehen sind wir stolz auf die Resultate von 2017. Das stimmt uns zuversichtlich für die Zukunft von SIX", sagte der Niederländer, ...

