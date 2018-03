Zürich / Zug, 21. März 2018: pom+ Consulting AG vereinbart eine strategische Zusammenarbeit mit dem Zuger IT-Beratungsunternehmen inacta AG. Ziel ist die Entwicklung von immobilienspezifischen Lösungen, welche auf der Blockchain-Technologie basieren. Die Partnerschaft steht für Immobilien-, Technologie- und IT-Lösungskompetenz aus einer Hand.

pom+Consulting AG, ein für Immobilien, Infrastrukturen und Organisationen tätiges Schweizer Beratungsunternehmen, setzt auf die Digitalisierung der Immobilienwirtschaft. Das Unternehmen stellt ein umfassendes Angebot an Dienstleistungen zur Verfügung, dass die verschiedenen Akteure der Branche dabei unterstützt, den Weg in eine erfolgreiche digitale Zukunft einzuschlagen. Eine Technologie steht dabei besonders im Zentrum - Blockchain, das «Internet of Value». Als eine der Pionierin für Prozessinnovationen mit Blockchain ergänzt das IT-Beratungsunternehmen inacta AG das Lösungsangebot optimal. Zusätzlich zum kompetenten Blockchain-Team bestehend aus Software-Architekten, Blockchain Developer und Blockchain Business Analysten bringt inacta sein ausgebautes Ökosystem rund um die Crypto Valley Labs, Blockchain Summits und die Blockchain Competition for Real Estate ein. Beim letztgenannten Startup-Wettbewerb für innovative Blockchain Ideen in der Immobilienwirtschaft - dotiert mit einem $100.000 Preisgeld - engagiert sich pom+ als einer der Hauptpartner.

Die Blockchain-Technologie ermöglicht direkte Transaktionen zwischen Sender und Empfänger, ohne einen Intermediär. Zurzeit stehen vor allem Kryptowährungen wie Bitcoin oder der kometenhafte Aufstieg von Initial Coin Offerings (ICO) im Zentrum der Aufmerksamkeit. Blockchain ist aber viel mehr: Die Technologie bildet die ideale Plattform, um Rechte an Gütern und Informationen fälschungssicher und für immer nachvollziehbar auszutauschen. Gerade für die Immobilienwirtschaft, in der vieles auf genormten und wiederkehrenden Transaktionen beruht, impliziert die Blockchain enorme Effizienzgewinne. Experten sprechen sogar von einer Revolution. So meint Roland Gubler, Fachexperte Blockchain bei pom+: "Smart Contracts, die auf Blockchain basieren - also ...

Den vollständigen Artikel lesen ...