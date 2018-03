Zum "Tag der Schallplatte" am 20. März 2018 hat die Panasonic Corporation ein Video mit dem weltweit ersten vollen Orchester veröffentlicht, dessen Instrumente rein aus analogen Plattenspielern von Technics bestehen. Die Aktion läuft unter dem Markenmotto von Technics, "Rediscover Music".

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180321005458/de/

World's First Full Turntable Orchestra organized by Technics (Photo: Business Wire)

Videos:

- THE PHILHARMONIC TURNTABLE ORCHESTRA

https://youtu.be/JGWuyMKT8wU

- BEHIND THE BEATS: THE PHILHARMONIC TURNTABLE ORCHESTRA

https://youtu.be/J2KK3vqJqog

Speziell eingerichtete Website des "Philharmonic Turntable Orchestra"

30 bekannte DJs aus aller Welt, darunter auch DJ Rena, der amtierende Weltmeister aus Japan, der 2017 im Alter von 12 Jahren* an der "DMC World Championship" zum jüngsten Weltmeister aller Zeiten gekürt wurde, haben zusammen das weltweit erste "Plattenspieler-Orchester" gegründet. Mit den legendären Plattenspielern von Technics (Produktreihe SL-1200) und ihren hervorragenden Fertigkeiten erstellten die DJs zahlreiche Remixes und Mashups von klassischen Musikstücken. Fragmente dieser Songs wurden dann zu nahtlosen Collagen zusammengestellt.

Er war 12-jährig, als er 2017 den Titel "DMC World Championship Single" gewann. Mittlerweile (März 2018) ist er 13.

Das Motto des Orchesters lautete "Rediscover Music". Dadurch entstand ein völlig neues Musikerlebnis, das nur mit dem SL-1200 möglich ist, der seit seinen Anfängen im Jahr 1972 durchwegs für Neuabmischungen von Musikstücken verwendet wurde.

Das "Turntable Orchestra" ist das weltweit erste reine

Plattenspieler-Orchester. Es handelt sich um ein voll besetztes Orchester, dessen Instrumente nur aus analogen Plattenspielern bestehen.

30 bekannte DJs aus aller Welt, die als sogenannte "Turntablists" auftreten, trafen sich in einem Studio in Tokio. Unter den im Frack auftretenden DJs befand sich etwa DJ Kentaro, der 2002 als erster Asiate die Weltmeisterschaft gewann, aber auch viele weitere Gewinner der "DMC World Championship". Der 13-jährige DJ Rena, der bisher jüngste Weltmeister und Gewinner der Single-Kategorie an der "DMC World Championship" 2017, nahm ebenfalls teil.

Die DJs nahmen klassische Musikaufnahmen, Mischpulte und Plattenspieler der Technics-Produktreihe SL-1200 und erstellten mit ihren herausragenden Scratching-, Beatjuggling- und Drumming-Fertigkeiten diverse Remixes und Mashups, aus denen ein über dreiminütiges Originalmusikstück entstand.

Seit ihrer erstmaligen Veröffentlichung im Jahr 1972 hat die legendäre Produktreihe SL-1200 von Technics zu einer neuen Musikkultur beigetragen und bei unzähligen Leuten eine Leidenschaft und Begeisterung für Musik entfacht. Heutzutage haben die meisten Menschen kaum mehr die Gelegenheit, Musik wirklich zu hören. Um diesen Menschen eine Überraschung und Freude zu bereiten und ihnen die Chance zu geben, den Klang von Musik wiederzuentdecken, gab Technics am 20. März das "Philharmonic Turntable Orchestra" bekannt an diesem Datum kam seinerzeit die erste Langspielplatte in Japan heraus.

Teilnehmende DJs (in beliebiger Reihenfolge)

30 DJs, darunter DJ Kentaro, DJ Qbert, DJ Swamp, DJ D-styles, DJ Switch, Kireek (DJ Yasa DJ Hi-C), DJ Izoh, DJ Ken-one und DJ Rena.

Verwendete Musik

Acht Musikstücke, u. a.:

- Vivaldi: Le quattro stagioni, Violinkonzert in E-Dur, Op. 8, Nr. 1, RV 269, "La primavera" Allegro

- Rossini: Péchés de vieillesse, Vol. 6: Album pour les enfants dégourdis Nr. 6, Valse torturée

- Paganini: 24 Capricci für Violine solo, Op. 1 Nr. 5 in a-Moll: Agitato

Eine spezielle Website mit interaktiver Schnittstelle

Die spezielle Website wurde so gestaltet, dass sie einem Technics-Plattenspieler ähnelt. Der "Performance Movie Player" ist mit einem Start-Stopp-Schalter, einem Lautstärke-, einem Tonhöhen- und einem Pitch-Regler ausgestattet. Die Nutzer können die Arbeiten der DJs zudem mit dem Mischpult, dem Cue-Schalter und dem Pitch-Regler selbst arrangieren.

Speziell eingerichtete Website des "Philharmonic Turntable Orchestra"

Über die Produktreihe SL-1200

Die Produktreihe SL-1200 ist eine legendäre Reihe analoger Plattenspieler, die von Panasonic hergestellt und unter dem Markennamen Technics vertrieben werden. Seit ihrer erstmaligen Veröffentlichung im Jahr 1972 verkörpern die SL-1200-Geräte die Marke Technics und haben sich in die Herzen unzähliger Musikliebhaber auf der ganzen Welt gespielt.

2010 wurden die Produkte vom Markt genommen, aber 2016 erfolgte ein Comeback mit dem Sondermodell SL-1200GAE und dem SL-1200G die beide in Sachen Aussehen, Handhabung und Temperament die legendäre Produktreihe wiederaufleben lassen.

Eine der wichtigsten Eigenschaften ist der Direktantrieb über einen Motor mit enorm tiefer Drehzahl und hohem Drehmoment. Die Plattenspieler genießen zweifellos Kultstatus, und weil sie sehr unterschiedliche Scratching- und Abspielmethoden erlauben, werden sie seit Längerem auch von DJs auf der ganzen Welt geschätzt.

Quelle:

http://news.panasonic.com/global/topics/2018/56118.html

Weiterführende Links

Spezielle Website des Philharmonic Turntable Orchestra

https://phil.technics.com/

Videos:

- THE PHILHARMONIC TURNTABLE ORCHESTRA

https://youtu.be/JGWuyMKT8wU

- BEHIND THE BEATS: THE PHILHARMONIC TURNTABLE ORCHESTRA

https://youtu.be/J2KK3vqJqog

Technics

http://www.technics.com/global/

Facebook-Seite von Technics

https://www.facebook.com/technics.global

[Medienmitteilungen in englischer Sprache] Panasonic to Unveil Technics Direct Drive Turntable with the World's Top-level S/N Ratio and Rotational Stability at IFA (31. Aug. 2017)

http://news.panasonic.com/global/press/data/2017/08/en170831-8/en170831-8.html

Abbey Road Studios and Technics Announce Two Year Brand Partnership Commencing June 2016 (28. Juni 2016)

http://news.panasonic.com/global/topics/2016/45257.html

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180321005458/de/

Contacts:

Panasonic Corporation

Global Communications Department

Global PR Office

Click here to go to Media Contact form