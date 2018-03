Linz - Die erste FOMC-Zinsentscheidung unter der Leitung von Jerome Powell als FED-Chair dürfte einen Zinsschritt von 1,25-1,50% auf 1,50-1,75% mit sich bringen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Marktteilnehmer würden diesen Schritt bereits seit längerem mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% einpreisen. Dementsprechend dürfte das Augenmerk der Devisenmarkt-Akteure heute weniger auf der Zinsentscheidung selbst, viel mehr hingegen auf den Wachstums- und Inflationsaussichten der Währungshüter liegen. Diese so genannten "Dot Plots" würden Aufschluss darüber geben, welches Leitzinsniveau für die Währungshüter zu Jahresende als angebracht erscheine. Dabei könnte hinsichtlich der Markterwartungen Anpassungspotenzial aufkommen - mehr oder weniger Zinsschritte könnten in den Dollarkursen ein- oder ausgepreist werden. (21.03.2018/alc/a/a)

