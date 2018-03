Bonn - Heute steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank im Fokus, berichten die Analysten von Postbank Research.Eine weitere Anhebung des Leitzinses um 25 Basispunkte auf 1,50 bis 1,75% im Rahmen der heute Abend zu Ende gehenden FOMC-Sitzung sei an den Märkten bereits zu 100% eingepreist. Auch vonseiten der jüngsten Konjunkturdaten würden die Analysten keine Veranlassung für die Währungshüter sehen, von einer Leitzinsanhebung kurzfristig Abstand zu nehmen, die erstmalig durch den neuen FED-Präsidenten Jerome Powell verkündet würde. Von größerem Interesse dürfte vielmehr sein, wie der Nachfolger von Janet Yellen die FOMC-Beurteilung der jüngsten Lohn- und Preisdynamik sowie der aus einem möglichen Handelskrieg resultierenden Risiken kommuniziere. Aktuell sehen die Analysten von Postbank Research das Überraschungspotenzial hier aber als begrenzt an, sodass sie keinen Anlass haben, von ihrer Prognose von insgesamt vier Zinsschritten à 25 Basispunkte in diesem Jahr abzuweichen. (21.03.2018/alc/a/a)

