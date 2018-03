Fallende Tiefs kennzeichnen den Goldpreis derzeit. Zuletzt kam Gold nicht mehr über 1330 US-Dollar hinaus und gab an den folgenden Tagen erneut bis an den Bereich um 1305 US-Dollar nach. Nach unten hält vorerst noch der Bereich bis 1300 US-Dollar. Bleibt die fallende Tendenz aber weitere Sicht bestehen, könnte der Goldpreis bis 1240 US-Dollar nachgeben, wo er sich zuletzt Mitte Dezember befunden hatte. Unsere vor einer Woche vorgestellte Idee, mit der WKN SC8VMU auf einen fallenden Goldpreis zu setzen, erhöhte ihren Gewinn. Der vorgestellte Mini Future Short notiert zur Stunde zum Geldkurs von 14,82 Euro und liegt mit 11 Prozent im Plus. Auch seit unserem letzten Update gewann diese Position einige Prozentpunkte ...

