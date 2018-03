Fuchs Petrolub SE (ISIN: DE0005790430) steigerte im Geschäftsjahr 2017 den Konzernumsatz auf ein neues Rekordniveau von 2,5 Mrd. EUR und

erzielte mit 373 Mio EUR (371) ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf Vorjahresniveau. Aufgrund einer verzögerten Weitergabe von Rohstoffpreiserhöhungen sowie regionaler Veränderungen im Produkt- bzw. Kundenmix hat sich der Umsatzanstieg nur geringfügig im EBIT ausgewirkt.

Investitionen

Das Jahr 2017 war durch starkes organisches Umsatzwachstum und durch die Investitionsoffensive geprägt. Die Investitionen stiegen planmäßig auf 105 Mio EUR (93). Schwerpunkte waren der Ausbau und die Modernisierung bestehender Werke sowie Investitionen in neue Werke in Australien, China, in den USA und in Südafrika.

Größte Einzelinvestition ...

