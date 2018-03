FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 21.03.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS FAROE PETROLEUM PRICE TARGET TO 105 (115) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PREMIER OIL PRICE TARGET TO 58 (75) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 290 (280) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ENQUEST ENERGY PRICE TARGET TO 24 (23) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 4635 (4365) P - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES BREEDON PRICE TARGET TO 90 (85) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 1010 (1020) PENCE - 'OUTPERFORM' - CFRA RAISES OLD MUTUAL PRICE TARGET TO 245 (210) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS FERGUSON PRICE TARGET TO 6280 (6500) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2075 (1980) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS DEBENHAMS PRICE TARGET TO 21 (25) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS MICRO FOCUS PRICE TARGET TO 1200 (2400) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS OCADO TO 'NEUTRAL' ('CONVICTION BUY LIST') - TARGET 540 PENCE - GOLDMAN CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 619,60 (641,30) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES TI FLUIDS PRICE TARGET TO 329 (323) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS DE LA RUE PRICE TARGET TO 700 (710) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 5300 (5190) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RESUMES BURFORD CAPITAL WITH 'BUY' - TARGET 1689 PENCE - NUMIS CUTS 888 HOLDINGS TO 'HOLD' ('ADD') - NUMIS RAISES GKN TO 'ADD' ('HOLD') - NUMIS RAISES WOOD GROUP TO 'BUY' ('ADD') - PEEL HUNT INITIATES OPHIR ENERGY WITH 'HOLD' - TARGET 70 PENCE - RBC RAISES CONVATEC TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - PT 240 (260) PENCE



