"Neben anspruchsvollen Anwendungen, die maßgeschneiderte Spritzgießlösungen erfordern, sehen wir in Amerika einen starken Bedarf an Spritzgießmaschinen für Standardanwendungen", sagt Dr. Christoph Steger, CSO von Engel, Schwertberg, Österreich. "Genau in diesem Marktsegment ist Wintec zu Hause. Mit der Ausweitung des Vertriebsgebiets auf die amerikanischen Märkte können wir als Unternehmensgruppe auch für diese Anforderungen passgenaue Lösungen zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten."

Wintec: "Kurze Lieferzeiten und eine schnelle Inbetriebnahme garantiert"

Spritzgießmaschinen von Wintec kommen vornehmlich im hochvolumigen Einkomponenten-Spritzguss zum Einsatz. Dieser erfordert zwar keine Spezialtechnologien, hat aber dennoch hohe Anforderungen an die Qualität und Prozesskonstanz. Dazu gehören beispielsweise die hydraulischen Spritzgießmaschinen der Baureihe T-Win. Diese und alle anderen Maschinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...