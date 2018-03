PNE WIND AG: Dividende für 2017 vorgeschlagen DGAP-News: PNE WIND AG / Schlagwort(e): Dividende PNE WIND AG: Dividende für 2017 vorgeschlagen 21.03.2018 / 11:27 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Pressemitteilung PNE WIND AG: Dividende für 2017 vorgeschlagen Cuxhaven, 21. März 2018 - Aufgrund des positiven Abschlusses des Geschäftsjahres 2017 hat der Aufsichtsrat der PNE WIND AG heute übereinstimmend mit dem Vorschlag des Vorstands beschlossen, der Hauptversammlung am 6. Juni 2018 die Ausschüttung einer vierprozentigen Dividende auf den rechnerischen Anteil am Grundkapital der für das Geschäftsjahr 2017 gewinnbezugsberechtigten Namensstückaktien vorzuschlagen. Grundlage des Dividendenvorschlags ist das Ergebnis des Geschäftsjahres 2017. Der vom Aufsichtsrat gebilligte Konzernabschluss zum 31. Dezember 2017 weist bei einer Gesamtleistung des Konzerns in Höhe von 186,9 Mio. Euro (Vorjahr: 259,2 Mio. Euro) ein Betriebsergebnis (EBIT) von 23,1 Mio. Euro (Vorjahr: 97,0 Mio. Euro) aus. Das unverwässerte Ergebnis pro Aktie beläuft sich auf 0,22 Euro (Vorjahr: 0,90 Euro). Das Eigenkapital des Konzerns erhöhte sich auf 235,2 Mio. Euro (Vorjahr: 229,4 Mio. Euro) und die Eigenkapitalquote lag bei rund 48 Prozent (Vorjahr: rund 53 Prozent). Unter Berücksichtigung der liquiden Mittel betrug die Nettoliquidität 14,1 Mio. Euro (31. Dezember 2016: 20,1 Mio. Euro). Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente summierten sich auf 194,0 Mio. Euro (Vorjahr: 147,7 Mio. Euro). Dazu Vorstandsvorsitzender Markus Lesser: "Mit dem Vorschlag, auch für das erfolgreiche Geschäftsjahr 2017 eine Dividende von 0,04 Euro pro gewinnberechtigter Namensstückaktie zu beschließen, wollen wir unsere Aktionäre wie in den Vorjahren am Erfolg beteiligen. Wir behalten finanziellen Freiraum für Investitionen in die internationale Projektentwicklung. Darüber hinaus werden wir in die Umsetzung der neuen optimierten Strategie investieren. Ziel ist die Entwicklung zu einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie - einem "Clean Energy Solution Provider"." Der ebenfalls vom Aufsichtsrat gebilligte Einzelabschluss (HGB) der PNE WIND AG weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 32,6 Mio. Euro (Vorjahr: 40,1 Mio. Euro) aus. Der Bilanzgewinn der PNE WIND AG zum 31. Dezember 2017 beträgt 130,9 Mio. Euro (Vorjahr:107,5 Mio. Euro). Den Geschäftsbericht 2017 veröffentlicht die PNE WIND AG am 28. März 2018. Über die PNE WIND-Gruppe Die international tätige PNE WIND-Gruppe mit den Marken PNE WIND und WKN ist einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis entwickelt sie sich weiter zu einem "Clean Energy Solutions Provider", einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie. Von der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren, über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis zum Betrieb und dem Repowering umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der Projektierung und des Betriebs von Windparks. Aus dieser starken Position heraus entwickeln wir uns weiter. Neben der Windenergie werden zukünftig Photovoltaik, Speicherung und die Power-to-Gas-Technologie mit einem Schwerpunkt bei Wasserstoff Teil unseres Angebotes sein. Kontakte für Rückfragen PNE WIND AG PNE WIND AG Rainer Heinsohn Christopher Rodler Leiter Unternehmenskommunikation Leiter Investor Relations Tel: +49(0) 47 21 - 7 18 - 453 Tel: +49(0) 47 21 - 7 18 - 454 Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 373 Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 373 Rainer.Heinsohn(at)pnewind.com Christopher.Rodler(at)pnewind.com 21.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PNE WIND AG Peter-Henlein-Straße 2-4 27472 Cuxhaven Deutschland Telefon: 04721 / 718 - 06 Fax: 04721 / 718 - 200 E-Mail: info@pnewind.com Internet: http://www.pnewind.com ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A1R0741, , DE000A12UMG0, WKN: A0JBPG, A1R074, , A12UMG, Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 666741 21.03.2018

