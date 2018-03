Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Deutschland steuert nach Aussage des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) in die Endphase eines langen Konjunkturaufschwungs, der wegen der Fiskalpolitik der Bundesregierung gegen Ende aber noch einmal an Fahrt gewinnen dürfte. Das IfW hob seine Prognose für den Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) 2019 auf 2,3 (zuvor: 2,2) Prozent an. Die Wachstumsprognose für 2018 wurde unverändert bei 2,5 Prozent gelassen.

Grund für die Anhebung der Prognose für 2019 sind die geplanten fiskalpolitischen Maßnahmen der neuen Bundesregierung: Absenkung des Beitragssatzes zur Arbeitslosenversicherung um 0,3 Prozentpunkte, Mütterrente II, Baukindergeld sowie diverse Investitions- und Förderprogramme in den Bereichen Infrastruktur, Bildung oder Arbeitsmarkt, die ab 2019 wirksam werden dürften und vor allem das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte erhöhen.

"Deutschland steuert in die Endphase eines lang gezogenen Aufschwungs und driftet in die Hochkonjunktur, weitere Zuwächse bei der Wirtschaftsleistung werden immer mehr durch Kapazitätsengpässe limitiert", heißt es in der aktuellen Prognose des Instituts.

Zwar steigen laut IfW auch die Unternehmensinvestitionen, diese könnten jedoch eine Verknappung der Produktionskapazitäten nicht aufhalten. "Die Frage ist derzeit weniger, wo sieht man Anzeichen einer Überhitzung in der Wirtschaft, sondern eher, wo sieht man noch keine", sagte Stefan Kooths, Leiter des IfW-Prognosezentrums. Die Überauslastung steige immer weiter und werde im Prognosezeitraum vermutlich Werte annehmen, wie zuvor nur in Hochkonjunkturphasen, etwa nach der Wiedervereinigung oder vor Ausbruch der Finanzkrise.

Unmittelbare Auswirkungen für die deutsche Konjunktur durch die aktuelle Debatte um Strafzölle sehen die Forscher nicht. "Gleichwohl würde ein eskalierender Handelskonflikt die Konjunktur natürlich deutlich belasten", so Kooths.

