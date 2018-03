Die Kanzlerin versucht in der Affäre um zwei verhaftete griechische Grenzsoldaten zu vermitteln. Der Fall überschattet den geplanten EU-Türkei-Gipfel.

In der Nacht zuvor hatte es kräftig geschneit. Feldwebel Dimitris Kouklatzis und Oberleutnant Angelos Mitretodis stapften durch den Neuschnee, dichte Nebelschwaden zogen durch die Wälder an der griechisch-türkischen Grenze, die Sicht war schlecht. Die Männer folgten Fußspuren - illegale Einwanderer? Dann standen ihnen plötzlich türkische Grenzsoldaten gegenüber.

Die beiden Griechen waren offenbar auf türkisches Staatsgebiet geraten - versehentlich, wie sie beteuern. Die türkischen Grenzer nahmen ihnen die Waffen ab und brachten sie in die nächstgelegene Stadt Edirne. Das war am 1. März. Seither sitzen die beiden Soldaten im Hochsicherheitsgefängnis der Grenzstadt in Untersuchungshaft.

Die griechische Regierung versucht, auf diplomatischen Kanälen die Freilassung der beiden jungen Männer zu erreichen - bisher vergeblich. "Wir tun alles, damit die beiden so schnell wie möglich zurückkehren", sagte Giannis Amanatidis, Staatssekretär im griechischen Außenministerium, am Mittwoch. "Es ist ein sensibles Thema, wir müssen mit kühlem Kopf und ruhig handeln", mahnte Amanatidis im Sender "Skai".

Der Fall belastet nicht nur die Beziehungen zwischen den Nato-Partnern Griechenland und Türkei. Er überschattet auch das für kommenden Montag geplante Treffen führender EU-Politiker mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan im bulgarischen Varna. In die Bemühungen um die Freilassung der beiden Soldaten hat sich inzwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel eingeschaltet: In einem Telefonat mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan habe sich die Kanzlerin vergangene Woche für die Freilassung der beiden Soldaten eingesetzt, bestätigte der griechische Regierungssprecher Dimitris Tzanakopoulos. Wie Erdogan reagierte, ist nicht bekannt.

Dass es an der griechisch-türkischen Grenze zu versehentlichen Grenzverletzungen kommt, sei keine Seltenheit, berichten Offiziere, die mit der Gegend vertraut sind. Bei Nebel und Schneefall, wie am 1. März, könne man leicht die Grenzmarkierungen in den Wäldern übersehen, erzählt ein Oberst a.D., der selbst dort Streife gegangen ist. Solche Zwischenfälle habe man stets vor Ort kollegial beigelegt: "Man raucht eine Zigarette mit den türkischen Soldaten und verabschiedet sich dann voneinander", erinnert sich der Offizier.

Aber mit Kouklatzis und Mitretodis hat die Türkei offenbar andere Pläne. Nach türkischen Medienberichten prüft die Staatsanwaltschaft in Edirne eine Anklage wegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...