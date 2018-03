Die App entstand in Zusammenarbeit dem Software-Entwickler Makrolog. Sie ist auf die Maschinenautomation abgestimmt. Über einen QR-Code im Schaltschrank können mit dieser App beispielsweise die spezifischen Stromlaufpläne, aktuellen Betriebsanleitungen oder Datenblätter zu Komponenten aus der Cloud abgerufen werden. Noch gezieltere Hilfe erhält der Bediener, wenn er fehlerspezifische QR-Codes scannt, die auf der Bedienoberfläche erscheinen. Wurde die Störung beziehungsweise der Fehlercode bereits früher dokumentiert, erhält der Bediener in den Online-FAQs Tipps, wie die Störung zu beheben ist. Liegt noch keine Information vor, kann die App eine Servicemeldung mit dem Fehler an ...

