Linz - Die Türkische Lira (TRY) musste in den letzten Tagen abrupt Federn lassen und hat damit seit Jahresende bereits mehr als 5% zum Euro abgewertet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Das Leistungsbilanzdefizit habe sich zuletzt - durch die steigenden Rohstoffpreise - ausgeweitet und die Kerninflation befinde sich mit derzeit 12% auf anhaltend hohem Niveau.

Den vollständigen Artikel lesen ...