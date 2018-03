WASHINGTON (Dow Jones)--Die Veröffentlichung der am Mittwoch anstehenden US-Konjunkturdaten könnte sich witterungsbedingt leicht verzögern. Nach Mitteilung des Weißen Hauses bleiben die Bundesbehörden wegen eines Schneesturm geschlossen, weshalb die Daten - US-Leistungsbilanz, Verkauf bestehender Häuser und Rohöllagerbestände - nicht vorab per Sperrfrist in den Räumlichkeiten der Behörden übermittelt und sekundengenau veröffentlicht werden können, sondern von Websites abgegriffen werden müssen.

March 21, 2018 06:05 ET (10:05 GMT)

