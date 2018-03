Zürich/Bern (ots) -



Ab sofort ist Osudio im wachsenden Markt für E-Business auch für

seine Kunden in der Deutschschweiz am Standort Zürich präsent. Die

Full-Service-Agentur bietet innovative und ganzheitliche Lösungen für

Produkte und Dienstleistungen im Bereich E-Commerce. Mit der

Neueröffnung entspricht das Unternehmen der starken Nachfrage für

seine Lösungen in der Schweiz. Osudio begleitet nationale und

internationale Markenführer wie Miele, Carlsberg, Jumbo, Hansgrohe,

Kaldewei, Stiebel Eltron, Fressnapf und SFS. Als Teil der seit 18

Jahren in der Schweiz aktiven SQLI Gruppe bietet das Beratungs- und

Dienstleistungsunternehmen gleichzeitig auch umfassende Unterstützung

bei der digitalen Transformation von der Strategie über die

Projektumsetzung bis zum Betrieb, Support und Hosting. Kunden

erhalten das gesamte Potential der in 12 Ländern tätigen Gruppe nun

auch in deutscher Sprache, an den drei Schweizer Standorten Zürich,

Lausanne und Genf beraten und implementieren insgesamt 140

Mitarbeiter.



Die Realisierung einer kanalübergreifenden Customer Experience für

B2B- und Endkunden, die zeitnahe Implementierung von robusten

Technologieinnovationen und die Nutzung integrierter Lösungen

entscheiden über den Erfolg von Unternehmen im Markt für digitale

Transaktionen. Mit mehr als 20 Jahren internationaler Erfahrung

bietet Osudio seinen Kunden langjährige SAP-Hybris-Competence sowie

fundierte Erfahrungen im PIM- (Product Information Management), MAM-

(Media Asset Management) und Printumfeld bei der Implementierung von

Omnichannel-Lösungen. Agile Implementierungsmethoden, ausgereifte

Qualitätssicherungsstandards sowie Support Rund-um-die-Uhr (24/7)

sichern eine hohe Skalierbarkeit bei gleichzeitig lokaler Kundennähe.

Neben Produkten wie SAP Hybris implementiert Osudio Lösungen von

Adobe AEM, Celum, Contentserv, Informatica, Sitecore und Werk II.

Peter van Reijmersdal, CEO Osudio Deutschland GmbH: "Wir sind sehr

froh, für unsere Deutschschweizer Kunden vor Ort zur Verfügung zu

stehen und damit unsere bereits starke Position in der D/A/CH Region

weiter auszubauen. Zürich ist ein hervorragender Standort."



"Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden in der Deutschschweiz das

breite Know-how und die langjährige Erfahrung unserer internationalen

Kollegen im E-Business, insbesondere mit SAP Hybris nun auch am

Standort Zürich anbieten können. So können wir Unternehmen mit einem

breiten, innovativen und erstklassigen Serviceangebot umfassend

bedienen und einen wichtigen Beitrag zur Optimierung ihrer

Wertschöpfung leisten", bekräftigt Maurice Nyffeler, Territory

Manager Osudio Schweiz.



Speziell bei der Umsetzung von SAP-Hybris-Projekten (SAP Hybris

Commerce, PCM, Web Experience Management, MAM und Print) ist

Osudio/SQLI mit über 500 Hybris-, 120 SAP-Spezialisten und mehr als

170 Kunden, der größte SAP-Hybris-Player in Europa und gehört

weltweit zu den Top-3 Dienstleistern.



Über Osudio



Osudio ist einer der führenden E-Business-Spezialisten in Europa

und bietet ein umfangreiches Dienstleistungsportfolio im Bereich

E-Business, PIM (Product Information Management) und Web Experience

Management. Im B2B- und Endkundengeschäft (B2C) unterstützt Osudio

nationale und internationale Markenführer mit strategischer Beratung,

User Experience und Design, Implementierung und Integration sowie

Hosting und System-/Prozessoptimierung. Osudio wurde 1996 in

Lünen/Deutschland gegründet und vereint mit zehn Büros in sieben

Ländern eine hohe Skalierbarkeit mit lokaler Präsenz und Kundennähe.

Seit September 2017 ist Osudio Teil der an der Euronext Paris

kotierten französischen SQLI Gruppe (SQI), die seit 2001 in der

Schweiz präsent ist.



SQLI mit Osudio ist der grösste SAP-Hybris-Spezialist in Europa

und gehört weltweit zu den Top-3 Dienstleistern, die gemeinsam mehr

als 70 Enterprise Projekte mit der weltweit führenden SAP-Hybris-

E-Commerce-Plattform erfolgreich ausgeliefert haben.



Weitere Informationen

Osudio: www.osudio.com

SQLI Schweiz AG: www.sqli.ch

SQLI Headquarter: www.sqli.com



