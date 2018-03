Hannover - Neben durchaus kritisch zu sehenden politischen Entscheidungen hat das Jahrestreffen des Nationalen Volkskongress in Peking auch die ökonomische Marschroute für das laufende Jahr vorgegeben, so Mario Gruppe und Frederik Kunze von der Nord LB.Demnach plane die chinesische Regierung mit einem Wirtschaftswachstum in Höhe von 6,5%. Dieser Wert entspreche genau der Zielvorgabe aus dem Vorjahr, würde aber - wenn er denn erreicht werde - einer moderaten Verringerung der Wachstumsrate entsprechen. Unter Berücksichtigung der ökonomischen Beschlüsse halten die Analysten der Nord LB eine Verringerung des BIP-Anstiegs und damit die Fortsetzung des "soft landing"-Prozesses aber auch für durchaus realistisch.

