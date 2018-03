Händler sind auf die erste Pressekonferenz von Jerome Powell gespannt, die Zinserhöhung ist bereits eine abgeschlossene Sache Die britischen Arbeitsmarktdaten werden nach einer schnelleren als prognostizierten Inflationsverlangsamung unter besonderer Beobachtung stehen Die RBNZ wird die Zinsen voraussichtlich unverändert lassen, der NZD könnte unter Druck geraten Die DoE wird wahrscheinlich einen Anstieg der Öl-Lagerbestände melden, könnte allerdings von den API-Prognosen abweichen

Zusammenfassung:Für den Mittwoch stehen zahlreiche wichtige makroökonomischen Veröffentlichung sowie Treffen von Zentralbanken auf der Agenda. Daher sollte während des heutigen Handelstages mit starken Kursschwankungen gerechnet werden, die für Händler wiederum viele Handelsmöglichkeiten bieten. Werfen wir einen näheren Blick auf den Wirtschaftskalender. 10:30 Uhr - Großbritannien, Arbeitsmarktdaten: Die Inflation in Großbritannien hat sich unerwartet schneller verlangsamt als im Februar prognostiziert wurde, was die Bank of England (die sich morgen trifft) etwas unter Druck setzt. In diesem Kontext ...

