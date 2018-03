Der Öl-Hype ist fast gänzlich geschwunden. Die Wetten für Öl der Sorte West Texas Intermediate sind auf den Ausgangsstand gesunken.

Hedgefonds haben ihre Wetten auf steigende Preise für Öl der Sorte West Texas Intermediate auf den niedrigsten Stand seit Beginn des Jahres zurückgeschraubt. Insgesamt sind die Wetten auf die US-Benchmark zurück auf den Ausgangsstand gesunken. Die Haltung zu Rohöl der Nordsee-Sorte Brent änderte sich hingegen kaum.

Die Organisation erdölexportierender Länder und ihre Partner bemühen sich, die Produktion zu verringern, um ein globales Überangebot abzubauen. Das hat dabei geholfen, die Preise bei über 60 Dollar je Barrel zu stützen. Doch Ängste, dass die wiederbelebte Schieferölförderung in den USA zu viel Öl produzieren wird, halten die Futures am Terminmarkt zurück.

"Es ist Schiefer gegen die Scheichs an diesem Punkt", sagt John Kilduff, Partner bei Again Capital, einem Hedgefonds mit Sitz in New York.

Es ist unklar, wie hoch die OPEC die Preise halten will, während sie dabei zusieht wie amerikanische Produzenten ihren Anteil am Markt erhöhen. In einem Bericht hat die Gruppe letzte Woche ihre Erwartungen für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...