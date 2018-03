So bleibt die Klemmenleiste flexibel in ihrer Funktion und lässt sich durch die verschiedenen Stecker leicht an geänderte Aufgaben anpassen.

In der Anfangszeit der Reihenklemmen unterschieden sich die einzelnen Modelle lediglich im Anschlussquerschnitt. Ihre Funktion war recht einfach: zwei Leiterenden dauerhaft und sicher miteinander zu verbinden. Ein ähnliches Bild ergab sich bei der Anschlusstechnik: Neben dem Schraubanschluss stand kein anderes weit verbreitetes Verfahren zur Verfügung.

Moderne Produktlinien erweisen sich als ungleich vielfältiger. Den zuverlässigen Anschluss von Leitern können Klemmen aktuell auf unterschiedliche Arten realisieren. In Ergänzung zur Schraub-, Feder- oder Schneidtechnik verbreitet sich vor allem die Push-in-Anschlusstechnik. Setzt der Anwender ein durchdachtes Reihenklemmensystem ein, kann er die einzelnen Anschlussverfahren sogar je nach Bedarf frei zusammenstellen. Die einfache elektrische Verbindung ist dabei längst nur eine Funktion von vielen. Elektrische Schaltungen wie Erdung, Dioden oder Widerstände sowie Funktionen wie Trennung oder Sicherung lassen sich problemlos umsetzen. Diese Vielfalt eröffnet neue Chancen, um auf verschiedene oder geänderte Anforderungen reagieren zu können.

Diese Anforderungen erfüllen die Push-in-Multifunktionsklemmen aus dem umfassenden Reihenklemmensystem Clipline complete von Phoenix Contact. Durch standardisierte Steckzonen lassen sich Stecker mit Sicherungs-, Trenn-, und Durchgangsfunktionen einsetzen, auch eine individuelle Bestückung mit elektronischen Bauelementen ist kein Problem (siehe Bild 1a ...

