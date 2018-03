IBC Solar hat sein siebtes Großprojekt in Indien fertiggestellt. Das Projekt ist Teil der Open-Access-Politik Indiens. Diese bietet privaten Investoren einen Anreiz, im Stromerzeugungssektor zu investieren. Mit der drei Megawatt (MW)-Anlage in Tamil Nadu hat IBC erstmals einen Solarpark im Süden Indiens gebaut. "Das ist ein hochinteressantes Projekt, denn es vereint in sich etliche ungewöhnliche Aspekte", ...

