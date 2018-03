Frankfurt - Seit Freitag sind vier neue Exchange Traded Funds des Emittenten Expat Asset Management EAD über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Expat Czech PX UCITS ETF (ISIN BGCZPX003174/ WKN A2JAG6) sowie dem Expat Romania BET-BK UCITS ETF (ISIN BGROBET05176/ WKN A2JAHB) würden Anleger erstmals die Möglichkeit erhalten, gezielt an der Wertentwicklung großer und liquider Aktienunternehmen aus Tschechien und Rumänien zu partizipieren. Im Referenzindex des Expat Czech PX UCITS ETF seien tschechische Aktienunternehmen enthalten, die bestimmte Liquiditätsanforderungen erfüllen und zudem eine Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen Tschechischen Kronen aufweisen würden. Der Expat Romania BET-BK UCITS ETF hingegen beinhalte ein Investment in die 25 nach Marktkapitalisierung gemessen größten sowie liquidesten rumänischen Aktienunternehmen.

