In der Datenaffäre steigt der Druck auf Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Nun will sich der Milliardär laut einem Bericht in Kürze äußern.

Facebook-Chef Mark Zuckerberg will sich offenbar in Kürze öffentlich zu dem Datenskandal äußern, der den Konzern derzeit erschüttert. Wie das US-Portal "Axios" am Mittwoch meldet, werde Zuckerberg in den kommenden 24 Stunden eine Stellungnahme abgeben.

Der Facebook-Gründer war in den vergangenen Tagen stark unter Druck geraten. Bisher haben weder er noch die Nummer zwei des Konzerns, Sheryl Sandberg, in der Affäre um millionenfach angezapfte Facebook-Profile eine öffentliche Erklärung abgegeben. Ranghohe Demokraten im US-Senat wollen ihn nun vorladen.

Der Facebook-Chef solle vor dem Justizausschuss der Kammer versichern, ...

