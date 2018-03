Hamburg (ots) - Bettgeflüster im Hause Maschmeyer/Ferres hat mit der Tierwelt zu tun. Unternehmer Carsten Maschmeyer, 58, Ehemann von Schauspielerin Veronica Ferres, 52, verrät diese Woche in GALA (Heft 13/2018, EVT 22.03.2018): "In besonders romantischen Situationen nenne ich meine Frau schon mal ,Löwin' und sie mich ,Tiger'."



