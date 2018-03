Bei einem Hintergrundgespräch mit Mayr-Melnhof -CEO Wilhelm Hörmanseder ging es gestern mitunter auch um die Aktie. Mit einem Kurs um die 125 Euro wirkt die Aktie optisch teuer. "Diesbezüglich ist derzeit aber nichts im Busch. Unsere Investoren verlangen das nicht und es sind auch kaum Effekte daraus zu erwarten", antwortete Hörmanseder auf meine explizite Frage in Richtung Aktiensplit. Auch eine Rückkehr in den ATX hat für den CEO nicht oberste Priorität. "Unsere Investoren sind großteils langfristig ausgerichtet und schätzen an uns, dass wir ein solides und ökonomisch gut aufgestelltes Unternehmen sind", erklärt Hörmanseder. "Man kann davon ausgehen, dass es uns in 20 Jahren noch gibt. Und das ist für langfristig ausgerichtete Investoren, wie...

