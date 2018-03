17,8 Mrd. Euro sind kein Pappenstiel, aber dennoch 1,1 Mrd. weniger als im Vorjahr: auf diese Summe addieren sich die Aufträge, die 2017 von den Unternehmen der Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau im VDMA (AGAB) akquiriert worden sind. In den vergangenen zehn Jahren nach dem Rekordjahr 2008 (Auftragseingang 32,8 Mrd. Euro) hat der deutsche Großanlagenbau demnach Jahr für Jahr Aufträge im Wert von anderthalb Milliarden Euro verloren. "Die aktuelle Auftragsschwäche ist nahezu ausschließlich auf die kollabierende Nachfrage im Markt für thermische Kraftwerke sowie auf ausbleibende Megaaufträge zurückzuführen", erklären AGAB-Sprecher Jürgen Nowicki, Linde, und AGAB-Geschäftsführer Thomas Waldmann im aktuellen Lagebericht, den der Verband Ende März vorgelegt hat.

Trotz Auftragsrückgang bislang kaum Konsequenzen für Beschäftigtenzahl

Dass die Branche bislang nicht mit Kahlschlägen in der Belegschaft reagiert hat, mutet angesichts dieser Zahlen fast als Wunder an: Die Zahl der Beschäftigten an Inlandsstandorten ist seit dem Rekordjahr 2008 lediglich um 5 % gesunken. Doch aktuelle Ankündigungen - beispielsweise die von Siemens beabsichtigten Standortschließungen - lassen vermuten, dass dies zumindest im Kraftwerkssegment nicht so bleiben wird. Dort hat sich der Auftragseingang in den vergangenen zehn Jahren von knapp 13 Mrd. Euro im Jahr 2008 auf nun 5,5 Mrd. Euro mehr als halbiert. Allein im Jahresvergleich 2016/2017 fehlen den hiesigen Kraftwerksanbietern Aufträge im Wert von 2,5 Mrd. Euro.

Doch genau dieser Blick auf die Einzelbranchen zeigt, dass im vergangenen Jahr längst nicht nur Schatten vorherrschte: Ein Teil der im Kraftwerkssegment fehlenden Neubestellungen wurde in anderen Segmenten kompensiert: So verzeichneten der Hütten- und Walzwerksbau, die Anbieter von Papieranlagen und nicht zuletzt der Chemieanlagenbau deutliche Zuwächse: "Offenbar tragen die intensiven Bemühungen des Großanlagenbaus zur Erschließung neuer Geschäftsfelder, etwa im Service, im Anlagenbetrieb oder in der Digitalisierung bereits erste Früchte", heißt es dazu im Lagebericht des VDMA. Der Verband sieht außerdem in den wieder anziehenden Rohstoffpreisen und der dynamischen Weltkonjunktur weitere Triebkräfte für diese positiven Entwicklungen. So ...

Den vollständigen Artikel lesen ...