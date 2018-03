Die Dividendensaison in Deutschland wird alle Rekorde brechen: Zusammen überweisen die in der BÖRSE ONLINE-Datenbank enthaltenen Unternehmen in den kommenden Wochen knapp 52 Milliarden Euro an ihre Anteilseigner. Damit bleibt die Dividende ein zentrales Argument für die Anlageklasse Aktien. Von Wolfgang Hagl und und Christian Ingerl

Den vollständigen Artikel lesen ...