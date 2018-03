Hannover - In den vergangenen fünf Handelstagen wurden sechs Emissionen in einem Gesamtvolumen von EUR 3,75 Mrd. an den Markt gebracht, womit die Primärmarktaktivität weiterhin auf einem hohen Niveau bleibt, so Matthias Melms, CIIA, CCrA von der Nord LB.Das Emissionsvolumen im März erhöhe sich somit auf EUR 10,5 Mrd., während es auf Gesamtjahresbasis nun bei EUR 46,5 Mrd. liege. Die polnische PKO emittiere den ersten Covered Bond (ISIN XS1795407979/ WKN A19X8D) (EUR 500 Mio.) seit September 2017. Der Reoffer-Spread der langen fünfjährigen Transaktion (5,8y) sei auf ms +23 Bp festgesetzt worden, nachdem die Vermarktungsphase mit ms +26 Bp area aufgenommen worden sei. Die Bid-to-Cover Ratio von 1,7 stelle dabei den höchsten Wert der letzten zehn Transaktionen dar. Besonders hoch gewesen sei die Nachfrage von deutschen und österreichischen Investoren, was sich in einer Zuteilung von 79% des Emissionsvolumens widerspiegele.

Den vollständigen Artikel lesen ...