Frankfurt - Lyxor International Asset Management erweitert das ETF-Angebot auf Xetra und an der Börse Frankfurt, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF (ISIN LU1769088581/ WKN LYX0YG) würden Anleger die Möglichkeit erhalten, an der Wertentwicklung von Unternehmen aus Schwellenländern zu partizipieren, die strenge Nachhaltigkeitskriterien erfüllen würden. Der Referenzindex umfasse Unternehmen großer und mittlerer Marktkapitalisierung, die sich im Vergleich zu ihren Mitbewerbern durch ein besonders hohes ESG-Rating im Bereich Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (Environment, Social & Governance) auszeichnen würden.

