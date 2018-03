Am Donnerstag beraten die 28 EU-Staaten über die US-Strafzölle. Die Regierung hofft, dass sie eine einheitliche Linie finden.

Die Bundesregierung zeigt sich optimistisch, dass die 28 EU-Staaten im Streit um US-Strafzölle zusammenbleiben werden. Sicherlich sei es so, dass US-Maßnahmen die EU-Staaten unterschiedlich treffen könnten, sagte ein Regierungsvertreter am Mittwoch in Berlin. Das Thema werden auf dem EU-Gipfel am Donnerstag beraten.

Laut Konjunkturexperten ...

