Wenig verändert bis etwas leichter dürften die Aktienindizes an der Wall Street in den Mittwoch starten. Das Geschäft in den ersten Handelsstunden dürfte dabei von Zurückhaltung geprägt sein, denn gegen 19.00 Uhr deutscher Zeit wird die Zinsentscheidung der US-Notenbank bekanntgegeben werden. Während eine Anhebung des Leitzinses um 25 Basispunkte als sicher gilt, herrscht Unsicherheit über den weiteren Zinspfad in diesem Jahr: wird es insgesamt drei oder vier Zinsschritte geben? Ob die Notenbanker diesbezüglich konkretere Signale senden werden, ist ungewiss, zumal es die erste Zinsentscheidung unter dem neuen Präsidenten Jerome Powell ist.

Bereits am Dienstag hatten die Experten von JP Morgan die Vermutung geäußert, dass die Währungshüter dem Markt ein "Geschenk" machen könnten. Denn angesichts der gestiegenen Volatilität und der negativen Stimmung könne schon ein leicht taubenhafter Ton ausreichen, um dem Markt Auftrieb zu verleihen.

Facebook kommt nicht zur Ruhe

Bei den Einzelwerten setzt sich das Facebook-Debakel fort. Vorbörslich verliert die Aktie weitere 2 Prozent, nachdem sie bislang in dieser Woche fast 10 Prozent abgegeben hat. Auslöser war der bekanntgewordene umfangreiche Datenmissbrauch durch das Datenanalyseunternehmen Cambridge Analytica. Börsianer befürchten nun, dass sich Facebook einer strafferen Regulierung unterziehen muss. Nach ähnlichen Initiativen in den USA und Großbritannien hat inzwischen auch das EU-Parlament Konzernchef Mark Zuckerberg eingeladen, um sich zu erklären.

Fedex geben 0,7 Prozent ab. Der Logistiker übertraf mit seinen Drittquartalszahlen zwar gewinn- und umsatzseitig die Erwartungen und erhöhte zudem den Ausblick. Als überraschend bezeichnen es Beobachter aber, dass das Unternehmen zugleich die Investitionen im Fiskaljahr um 100 Millionen auf 5,8 Milliarden Dollar senken will.

Für die noch inaktive Nordstrom-Aktie könnte es ebenfalls südwärts gehen. Das Unternehmen hat die Gespräche mit mehreren Nordstrom-Familienmitgliedern beendet, die beabsichtigt hatten, das Unternehmen zu kaufen und dann von der Börse zu nehmen. Dem Einzelhandelsunternehmen zufolge konnten sich die Parteien nicht auf einen Preis einigen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 21, 2018 07:16 ET (11:16 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.