IRW-PRESS: RavenQuest Biomed Inc.: Ravenquest wird zum Handel im OTCQB-Markt unter dem Börsenkürzel RVVQF zugelassen Ravenquest wird zum Handel im OTCQB-Markt unter dem Börsenkürzel RVVQF zugelassen 21. März 2018 Vancouver, British Columbia: RavenQuest BioMed Inc. (das Unternehmen oder RavenQuest) - (CSE: RQB, OTCQB: RVVQF, Frankfurt: 1IT) freut sich bekannt zu geben, dass OTC Markets Group Inc. die Qualifizierung des Unternehmens bestätigt hat und die Aufnahme des Handels der Aktien des Unternehmens im OTCQB-Markt in den Vereinigten Staaten mit sofortiger Wirkung erfolgt. Die Stammaktien von RavenQuest sind unter dem Börsenkürzel RVVQF in den Handel gestartet. Um sich für den Handel im OTCQB-Markt zu qualifizieren, müssen Unternehmen strenge Finanzauflagen erfüllen, eine moderne Praxis der Unternehmensführung vorweisen, nachweislich den US-Wertpapiergesetzen entsprechen und von einem professionellen Drittsponsor eingeführt werden. RavenQuest-CEO George Robinson erklärt: Im Zuge unserer Bemühungen, unsere Präsenz an den Kapitalmärkten zu erweitern, wird durch die Aufnahme von RavenQuest in den Handel im OTCQB-Markt auch unsere Börsennotierung an der kanadischen Wertpapierbörse CSE Canadian Securities Exchange aufgewertet. Der OTCQB-Markt bedeutet für US-Anleger einen einfachen Zugang, Transparenz und ein gutes Gefühl der Sicherheit. Im OTCQB-Markt sind renommierte Unternehmen vertreten und es ist uns eine Ehre, dass wir die hohen Standards für das Listing erfüllen konnten. In Kanada wird durch das Cannabisgesetz der Konsum von Cannabis für Genusszwecke durch Erwachsene auf Bundesebene legalisiert. Der Gesetzesentwurf hat bereits das Unterhaus (House of Commons) passiert und befindet sich nun in der letzten Phase des Gesetzgebungsprozesses. Anlegern, die an Cannabiswerten interessiert sind, bietet Kanada mit seinen günstigen Rahmenbedingungen eine einzigartige Gelegenheit in diesem wachstumsstarken Segment der Weltwirtschaft. Und RavenQuest ist in der kanadischen Cannabisbranche ein noch einzigartigeres Unternehmen. Unser Fokus auf indigene Völker, unsere revolutionäre Aufzuchtmethode, unsere wissenschaftlichen Kenntnisse in der Pflanzenoptimierung und unsere Management-Leistungen ermöglichen ein diversifiziertes Einnahmenportfolio und ein enormes Wachstumspotenzial. Wir begrüßen jede Gelegenheit, um der Welt unsere Geschichte zu erzählen, und eine Börsennotierung im OTCQB-Markt ist ein großer Schritt in diese Richtung, erklärt Robinson. RavenQuest wurde für den OTCQB-Markt von Burns, Figa & Will, P.C. gesponsert. Dieses renommierte Drittunternehmen berät im Hinblick auf OTCQB-Anforderungen und spricht Empfehlungen für eine Mitgliedschaft aus. RavenQuest wird seine Börsennotierung an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Börsenkürzel RQB weiterführen. Über RavenQuest BioMed Inc. RavenQuest BioMed Inc. ist ein diversifiziertes, börsennotiertes Cannabisunternehmen und betreibt Geschäftsbereiche, die auf die Cannabisproduktion, Management- und Beratungsleistungen sowie spezielle Forschung und Entwicklung spezialisiert sind. Für das Board of Directors von RAVENQUEST BIOMED INC. George Robinson Chief Executive Officer Weitere Informationen erhalten Sie über: Mathieu McDonald, Corporate Communications 604-484-1230 Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen Sämtliche in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von historischen Fakten, sind im Hinblick auf das Unternehmen als zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze zu verstehen. Mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen verfolgt das Unternehmen den Zweck, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne im Hinblick auf die Zukunft bereitzustellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Diese Informationen sind naturgemäß mit typischen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und dazu führen könnten, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen oder Schlussfolgerungen als unrichtig herausstellen, dass Annahmen nicht der Wahrheit entsprechen und dass Ziele, strategische Vorgaben und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem auch jene, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens identifiziert und aufgelistet sind und im Firmenprofil auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht wurden. Das Unternehmen hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Das Unternehmen hat, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42830 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42830&tr=1

