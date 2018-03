Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch auch zum Mittag hin kaum verändert. Der Leitindex SMI tritt auf der Stelle, wobei er vor allem von den defensiven Schwergewichten gestützt wird. Insgesamt fehlen dem Aktienmarkt am Berichtstag bisher wichtige Konjunktursignale oder Unternehmensnachrichten. Vielmehr warten die Investoren laut Händlern auf das Hauptereignis des Tages: den US-Zinsentscheid. Dieser findet aber erst nach dem hiesigen Börsenschluss am Abend statt.

Von der US-Notenbank Fed wird eine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Offen ist hingegen, wie viele Anhebungen in diesem Jahr insgesamt denkbar sind; entsprechende Andeutungen sind daher von grossem Interesse. Heute Abend gehe es also vor allem darum, zwischen den Zeilen herauszulesen, ob unter der neuen Fed-Spitze die Geldpolitik eher Verbündeter bleiben oder Gegner der Käufer an der Wall Street werden wird, sagte ein Analyst. Damit dürfte dann auch die Richtung an den europäischen Aktienmärkten bestimmt werden.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt bis um 11.50 Uhr 0,02% auf 8'849,35 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt um 0,15% auf 1'455,63 Stellen nach, während der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,04% im Plus bei 10'316,40 Zählern notiert. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 18 im Minus, 8 im Plus und 4 unverändert (LafargeHolcim, Sonova, Givaudan und Lonza).

Gestützt wird der Gesamtmarkt am Mittwoch vor allem von den drei Schwergewichten Roche (+0,6%), Nestlé und Novartis (je ...

