Stuttgart (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Der Geburtstag des Komponisten jährt sich zum 100. Mal / SWR2 und das SWR Symphonieorchester würdigen den großen Avantgardisten



Am 20. März 2018 wäre Bernd Alois Zimmermann 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass widmet SWR2 ihm Sondersendungen, Konzertübertragungen und die Musikstunde "Der Komponist Bernd Alois Zimmermann". Auch das SWR Symphonieorchester erweist dem Komponisten seine Referenz - der programmatische Schwerpunkt seiner aktuellen Saison liegt neben Bruckner auf Zimmermann.



Die Kugelgestalt der Zeit



"Erinnerung, Anschauung, Erwartung" ist Thema der Sendung "SWR2 JetztMusik" am 16. April 2018 um 23.03 Uhr. Egbert Hiller stellt Zimmermanns "Kugelgestalt der Zeit" vor, aus der der Komponist seine Collage- und Montagetechnik entwickelte, die bis heute die Menschen fasziniert. Am 23. April um 23.03 Uhr führt "SWR2 JetztMusik. Komponieren inmitten der Allgegenwart von Musik" ein in Zimmermanns orchestrale Spätwerke. Von 23. bis 27. April sendet SWR2 täglich um 9.05 Uhr in der "SWR2 Musikstunde" die fünfteilige Reihe "Der Komponist Bernd Alois Zimmermann. Gott allein kann helfen" mit Werner Klüppelholz. Bernd Alois Zimmermanns Sinfonie in einem Satz, die die Schrecken des zu Ende gegangenen Krieges reflektiert, stellt "SWR2 JetztMusik. Orchesterwerke nach 45" am 25. April um 23.03 Uhr vor.



Eine Reminiszenz



Das SWR Symphonieorchester ist am Donnerstag, 22. März um 13 Uhr und am Freitag, 23. März um 20 Uhr in der Stuttgarter Liederhalle u. a. mit Zimmermanns "Märchen-Suite für Orchester" zu erleben. Im Mittagskonzert am 20. April um 13 Uhr spielt es dort unter der Leitung von Ingo Metzmacher "Stille und Umkehr. Skizzen für Orchester", das letzte Orchesterwerk von Bernd Alois Zimmermann, geschrieben kurz vor seinem tragischen Tod 1970. Auch die Gastspiele des SWR Symphonieorchesters im Konzerthaus Dortmund unter der Leitung von Ingo Metzmacher sind eine Reminiszenz an den Kölner Komponisten. Am 27. April um 20 Uhr führt das Orchester u. a. seine ekklesiastische Aktion "Ich wandte mich und sah an alles Unrecht, das geschah unter der Sonne" auf. SWR2 überträgt live aus dem Konzerthaus Dortmund im "SWR2 Abendkonzert". "Nobody knows de trouble I see. Konzert für Trompete und Orchester" und die Ballettsuite "Alagoana" stehen u. a. am 28. April um 20 Uhr auf dem Programm. Auch dieses Konzert überträgt SWR2 live. Am Sonntag, 29. April um 16 Uhr erklingen u. a. Zimmermanns "Photoptosis", Prélude für großes Orchester, "Stille und Umkehr" und die "Musique pour les soupers du Roi Ubu. Ballet noir en sept parties et une entrée". SWR2 sendet das Konzert am selben Abend um 20.03 Uhr.



Konzerte in Dortmund, Freiburg und Stuttgart "Photoptosis", Prélude für großes Orchester und "Nobody knows de trouble I see. Konzert für Trompete und Orchester" spielt das SWR Symphonieorchester u. a. auch am 30. April um 20 Uhr im Konzerthaus Freiburg unter Metzmachers Leitung. Am selben Abend um 23.03 Uhr fragt "SWR2 JetztMusik. Die Apostel des Propheten": Wieviel Bernd Alois Zimmermann steckt in der Musik der heutigen jungen Komponistengeneration?. Am 14. Mai sendet SWR2 die Aufzeichnung des Konzerts vom 8. Mai der Schwetzinger Festspiele mit Werken des Komponisten und einem "SWR2 Roundtable zum 100. Geburtstag von Bernd Alois Zimmermann". "Stille und Umkehr. Skizzen für Orchester" und "Musique pour les soupers du Roi Ubu. Ballet noir en sept parties et une entrée" stehen neben Werken von Leonard Bernstein, der dieses Jahr ebenfalls 100 geworden wäre, auf dem Programm des "Linie Zwei-Orchesterkonzerts" am 18. Juli um 21 Uhr. Auf SWR Classic.de sind das SWR Symphonieorchester und das Bugallo-Williams Piano Duo mit Zimmermanns "Dialoge. Konzert für zwei Klaviere und Orchester" unter der Leitung von Omer Meir Wellber in einem Video on demand zu erleben.



Michael Gielen und Bernd Alois Zimmermann Im SWR2 Abendkonzert ist am Freitag, 29. Juni 2018 um 20.03 Uhr schließlich eine Aufnahme des "Requiems für einen jungen Dichter" von Zimmermann aus dem Jahr 1999 unter Michael Gielen zu hören. Gielen selbst hatte 1969 die Uraufführung dirigiert. Das "Requiem für einen jungen Dichter" ist Bernd Alois Zimmermanns zweites großes Hauptwerk neben den "Soldaten". Das gut einstündige Werk vereint Solisten, Sprecher, drei Chöre (darunter ein Männerchor), Orchester, eine Jazz-Combo und Einspielbänder. Mitwirkende sind unter anderem das SWR Vokalensemble, der WDR Rundfunkchor, der Berliner Rundfunkchor, die Europa-Chor-Akademie, die Alexander-von-Schlippenbach Jazzcombo und das SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg unter der Leitung von Michael Gielen. Die Vorgängerorchester des heutigen SWR Symphonieorchesters sind dem Werk Zimmermanns eng verbunden. Erst im vergangenen Jahr ging der Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik an die Einspielung "Bernd Alois Zimmermann und das symphonische Spätwerk" des Radio-Sinfonieorchesters Stuttgart.



SWR Classic - unter dieser Marke vereint der Südwestrundfunk einen wesentlichen Teil seines traditionell umfangreichen Engagements für die klassische Musik im weiteren Sinne. Dazu gehören das SWR Symphonieorchester, das SWR Vokalensemble, das SWR Experimentalstudio, die SWR Big Band, die Schwetzinger SWR Festspiele, die Donaueschinger Musiktage, das Festival Rhein Vokal und die Deutsche Radiophilharmonie (in Kooperation mit dem Saarländischen Rundfunk). Unter dem Motto "Klangvielfalt erleben" reicht so das Spektrum von Barockmusik bis zur zeitgenössischen Avantgarde, von Chormusik und Sinfonik über Jazz und Swing bis zur Live-Elektronik. Das Online-Portal SWRClassic.de bietet Musikfreunden dazu aktuelle Informationen und Beiträge, Videoclips, die Angebote der SWR Musikvermittlung, Konzertkarten, Programmhefte zum Download und vieles mehr. Konzerte der Orchester, Ensembles und Festivals des SWR sind dort auch als Livestream oder als Videostream on demand zu erleben.



Fotos über ARD-Foto.de



Weitere Informationen auf SWR2.de, SWRClassic.de und SWR.de/kommunikation



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2



Pressekontakt: Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.de