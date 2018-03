Unterföhring (ots) -



Eine Woche vor dem Osterfest kehrt Enie van de Meiklokjes mit neuen Folgen von "Sweet & Easy - Enie backt" zurück. Am Samstag, 24. März 2018, backt Enie in der insgesamt 111. Erstausstrahlung des sixx-Klassikers u. a. niedliche Häschen-Popöchen-Cupcakes aus Carrotcake-Teig mit süßen Marschmallowhäschen-Füllung.



Titel: Sweet & Easy - Enie backt; Person: Enie van de Meiklokjes; Copyright: sixx/Claudius Pflug;



