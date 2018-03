Hannover - Nordrhein-Westfalen und ihre Förderbank werden von S&P positiver gesehen: Am 16. März erfolgte die Ausblickveränderung für das Land Nordrhein-Westfalen seitens Standard & Poor's, so Norman Rudschuck, CIIA von der Nord LB.Der positive Ausblick basiere auf einer signifikanten Reduzierung der Verschuldung relativ zu den Steuereinnahmen ("tax supportive debt"). Diese Fortschritte würden wiederum auf mehreren unterschiedlichen Faktoren basieren: Neben der konsequenten Haushaltskonsolidierung seien die damit einhergehenden Unterpunkte der Rückführung der Nettokreditaufnahme auf Null und auch die Verankerung der Schuldenbremse im Grundgesetz genannt worden. Ferner seien die Fortschritte beim Abbau des Portfolios der EAA hervorgehoben worden und daraus weniger resultierenden Verlusten. Auf der Habenseite würden ab 2020 mit EUR 1,5 Mrd. höheren Zuweisungen seitens des Bundes geplant, was die Einnahmenbasis spürbar stärke.

