London - Der Ausgang der heutigen FOMC-Sitzung ist nahezu vorhersehbar, so Andrew Harman, Portfoliomanager des First State Diversified Growth Fonds bei First State Investments.Der daraus resultierende 'dot plot' sowie Powells Aussagen bezüglich Langzeitwachstum dürften dabei im Mittelpunkt stehen. Die Experten würden erwarten, dass die expansive Geldpolitik sukzessive abgebaut und die Liquidität aus dem System genommen werde, um die Credit Spreads der Unternehmen unter Druck zu setzen; vor allem die mit kurzer Laufzeit. Als Konsequenz würden die Experten High-Yield- und Investment-Grade-Unternehmensanleihen angesichts der bereits reichhaltigen Bewertungen vermeiden. (21.03.2018/alc/a/a)

